Forchheim vor 18 Stunden

Maiwanderung der Jahn-Alten-Herren

Am Samstag, 4. Mai, wandern die Jahn-Alten-Herren nach Rettern in den Landgasthof Hubert. Abmarsch ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Lichteneiche. Auch Autofahrer sind willkommen.