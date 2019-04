Maiprozession führt durch Höchstadt

Am Mittwoch, 1. Mai, beginnt die traditionelle Lichterprozession der katholischen Pfarrei St. Georg um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Kerzen für die Prozession werden vor der Kirche verkauft. Die Fahnenabordnungen der Vereine und Zünfte treffen sich ab 20.30 Uhr vor dem Anwesen Fliesen Denzler, um sich dann in die Prozession einzureihen. Die Feier endet am Marktplatz. Die Anwohner des Prozessionsweges (Hauptstraße, Steinwegstraße und Marktplatz) werden gebeten, ab 20.30 Uhr auf die Fensterbretter ihrer Häuser und Wohnungen brennende Kerzen zu stellen, um die Stadt zu illuminieren. red