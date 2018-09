Maintalkicker feierten ihren 50. Geburtstag

Ganz im Zeichen des 50-jährigen Gründungsjubiläums stand der Festabend der Maintalkicker Mainklein (MKM). Am 11. Mai 1968 wurde der Verein von achtzehn Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Das Gründungsmitglied Josef Marr stellte seine am Nordhang des Maintals gelegene Wirtschaft als Vereinslokal zur Verfügung. Angesichts

des herrlichen Blickes in die Mainauen rund um das Dorf wurde der neue Verein "Maintalkicker Mainklein" genannt. Das Gründungsprotokoll nennt

Karlheinz Panzer als ersten Vereinsvorsitzenden. Bei der Generalversammlung am 4. September 1968 wurde Kurt Obst zum neuen Vorsitzenden gewählt. Weitere Vereinsvorsitzende waren Wolfgang Göhl (1970), Peter Müller (1971 bis 1980), Georg Marr (1980 bis 1982), Martin Müller (1982 bis 1985), Karlheinz Kohles (1985 bis 1987), Hubert Marr (1987 bis 2001) und Carmen Blüchel-Spindler (seit 2001).

Im Sommer 1975 fand das erste "Rangafest" des Vereins statt. Was ursprünglich als kleines Sommerfest für Mitglieder und Freunde gedacht war, entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einer Mehrtagesveranstaltung.

Ursprünglich fand das Fest auch auf einem "Ranga" statt. Der Name ist geblieben, aber nach zwei "Umzügen" ist man jetzt mit dem neuen Festplatz in und um die Gemeinschaftshalle sehr zufrieden.

Die 1970er Jahre waren in sportlicher Hinsicht eine Hochzeit in der Vereinsgeschichte. Die Gründung einer sehr aktiven Wanderabteilung und die Einführung der Vereinsmeisterschaften kennzeichneten die 1980er Jahre. Heute spielt die Mannschaft des MK in der Verbandsliga Nord des Bayerischen

Tischfußballverbandes. Eine Damenmannschaft spielte ab 2012 recht erfolgreich in der Bundesliga und errang den Meistertitel. Zwei Spielerinnen des MKM haben sich jetzt Damenmannschaften in Köln und

Ingolstadt angeschlossen.

Im Verlauf des Abends wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt. Eine besondere Ehrung erfuhren die langjährigen Vorstandsmitglieder, die schon jahrzehntelange in wechselnden Ämtern in der

Vorstandschaft tätig waren: Georg Marr 42 Jahre lang, Karlheinz Kohles 36 Jahre und Hubert Marr 31 Jahre.

Gehrt wurden für 50 Jahre: Willibald Fugmann, Wolfgang Fugmann, Wolfgang Göhl, Ewald Häusler, Rudi Limmer, Günter Mielke, Peter Müller. Willibald Panzer, Walfried Scherer, Alfred Spindler, Rolf Schmidt und Georg Ultsch. Für mehr als 40 Jahre: Gerhard Bär (Kulmbach), Gerhard Bär (Theisau), Berthold Bienlein, Ferdinand Bienlein, Martin Dirauf, Werner Dirauf, Erich Fiedler, Erhard Funk, Norbert Hahn-Marr, Kuno Hefter, Reinhold Heinz, Georg Herrmann, Karlheinz Kohles, Herbert Kuschmierz, Klaus Langer, Georg Marr, Hubert Marr, Kunigunde Marr, Thomas Marr, Hans Müller, Martin Müller, Wolfgang Müller, Andreas Spindler und Josef Spindler. Über 30 Jahre: Erhard Barnickel, Thomas Barnickel, Carmen Blüchel-Spindler, Anton Dirauf, Andreas Funk, Ralf Herrmann, Udo Klisa, Georg Krauß, Barbara Marr, Peter Marr, Robert Marr, Erwin Mittelberger, Georg Müller, Heike Rupprecht, Christine Schnapp, Gregor Spindler, Daniel Stehl, Simon Tremel, Michael Wollner, Albin Zapf und Hedwig Zapf. Mehr als 20 Jahre: Dominik Fugmann, Eberhard Fugmann, Horst-Herrmann

Hofmann, Alexander Marr, Michael Scholl, Daniel Tremel und Helga Tremel. Über 10 Jahre: Kilian Blüchel, Siegfried Blüchel, Karl-Heinz Eppler, Sebastian Foltes, Elke Fugmann, Erika Heidi Fugmann, Brigitte Funk, Mario Funk, Sabrina Funk, Christiane Hartmann, Frank Hartmann, Rudolf Hartmann, Ruth Hartmann, Kerstin Heublein, Markus Heublein, Ingrid Kohles, Matthias Kohles, Andrea Krauß, Elke Marr, Sabrina Marr, Jürgen Müller, Jana Reg, Anika Schneider, Günter Schneider, Jessica Schneider, Ursula Scholl, Timo Vogt, Eva-Maria Vonbrunn, Hans Vonbrunn, Jutta Vonbrunn und Melanie Vonbrunn. Ingrid Kohles