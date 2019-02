Maintalkicker blicken auf erfolgreiche Saison zurück

Bei der Hauptversammlung der Maintalkicker Mainklein blickte Vorsitzende Carmen Blüchel-Spindler auf das abgelaufene Jahr. Sie dankte allen, die die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vereins zum Erfolg gemacht haben.

Mit einem Präsent bedankte sich Blüchel-Spindler bei Hubert Marr, der sich nach insgesamt 36 Jahren im Vorstand nicht mehr zur Wahl stellte. Auch Sabrina Marr, die nach zehn Jahren das Amt der Jugendleiterin abgab, wurde mit einem Geschenk bedacht.

Spielleiter Berthold Bienlein berichtete, dass die erste Mannschaft in der Verbandsliga Nord spielt und die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. Mit den derzeit zwölf Stammspielern könne leider keine zweite Mannschaft mehr gemeldet werden.

Bei der bayerischen Meisterschaft konnte sich Barbara Marr im Dameneinzel den siebten Platz holen. Peter Marr und Berthold Bienlein qualifizierten sich im offenen Doppel für die Profirunde. Hier scheiterten sie in der zweiten Runde am späteren bayrischen Meister.

Barbara Marr spielt bei Ingolstadt in der zweiten Liga, Anika Schneider bei Köln-Mülheim in der ersten Liga. Vereinsmeister wurden Michael Scholl und Berthold Bienlein. Die Kegelgruppe hat sich am KunstadtTurnier beteiligt. Wanderwart Alexander Marr berichtete von der Gemeinschaftswanderung mit dem ASC Burgkunstadt, Jugendleiterin Sabrina Marr vom Zelten auf dem Bolzplatz.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand bestätigt. Neue Beisitzerin ist Julia Pühlhorn. kph