Maintal-Kita wählte einen Elternbeirat

In der Maintal-Kindertagesstätte in Schönbrunn wurde kürzlich der Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2019/2020 gewählt. Folgende Eltern erklärten sich bereit, aktiv im Elternbeirat mitzuwirken: Maria Herbst (Vorsitzende), Manfred Zillig (stellvertretender Vorsitzender), Stefan Richter (Kassierer), Simone Voll (stellvertretende Kassiererin), Linda Güthlein (Schriftführerin), Manuela Pfaffenberger (stellvertretende Schriftführerin). Beisitzer wurden Hubert Fischer und Ariane Tröbs.

Martinsumzug am 8. November

Bei der ersten Sitzung des neuen Elternbeirates wurde unter anderem der Martinsumzug geplant. Dieser wird am Freitag, 8. November, ab 16.30 Uhr stattfinden.

Marion Reich vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten hielt einen Vortrag über gesunde Ernährung bei Kindern. Dies ist auch das Thema des Jahresprojekts in der Kita.

Beim Adventsmarkt dabei

Der Elternbeirat und Eltern der Maintal-Kita Schönbrunn werden am Sonntag, 1. Dezember, mit einem Stand mit selbst hergestellten Leckereien und Handarbeiten am Adventsmarkt in Bad Staffelstein vertreten sein. Im kommenden Jahr wird am 1. März der Spielzeugbasar vom Elternbeirat veranstaltet. red