Maintal-Kita mit Weihnachtsspendenaktion

Jedes Jahr unterstützen Elternbeirat, Eltern, Kinder und das Team der Maintal-Kita Schönbrunn eine Spendenaktion. In diesem Jahr haben sie mit über 40 gepackten Päckchen die Aktion "Weihnachtspäckchen-Konvoi" unterstützt.

An bedürftige Kinder verteilt

Im Dezember machten sich die Freunde von Round Table, Ladies Circle, Old Table und Tangent-Club zusammen mit vielen weiteren Unterstützern auf in Richtung Bulgarien, Moldawien, Rumänien und die Ukraine. Dort wurden die Weihnachtspäckchen an bedürftige Kinder verteilt.

Kita-Kinder halfen tüchtig mit

Besonders war in diesem Jahr die eigene Mitwirkung der Kinder der Maintal-Kita Schönbrunn. Viele Eltern berichteten, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern die Pakete zusammengepackt hätten.

Höhepunkt für die Kindergartenkinder war dann das Verladen der Pakete ins Auto, um sie an die Sammelstelle zu bringen. Tatkräftig und voller Stolz halfen die Kinder dabei mit. Ein toller Erfolg! red