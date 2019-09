Mainleuser planen Weihnachten

Wie schon in den vorangegangenen beiden Jahren lädt die Lenkungsgruppe des Marktes Mainleus alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Vereine und Institutionen im Gemeindegebiet dazu ein, gemeinsam die Weihnachtszeit zu gestalten. Unter dem traditionellen Motto "Zeit zum Innehalten - Zeit zum Genießen - Zeit zum Schmunzeln - Zeit zum Plaudern" soll am ersten Adventswochenende (Samstag, 30. November/Sonntag, 1. Dezember) ein vorweihnachtlicher Begegnungsraum auf dem Konrad-Popp-Platz entstehen. Es sollen ein weihnachtliches Angebot und ein abwechslungsreiches kulturelles Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene geplant werden. Ziel soll wieder sein, eine Präsentationsmöglichkeit für die einzelnen Ortsteile, Vereine, Institutionen oder Privatpersonen zu ermöglichen, die sich mit kleinen musikalischen, künstlerischen, literarischen, kulinarischen oder sonstigen Beiträgen einbringen können.

Darüber hinaus wird der ehemalige Gasthof "Schwarzer Adler" in der gesamten Adventszeit wieder zum lebendigen Adventskalender umfunktioniert. Die einzelnen Fenster können von Vereinen, Einrichtungen, Firmen oder Privatpersonen gestaltet werden.

An alle, die gerne ihre Ideen einbringen und mitmachen wollen, ergeht hiermit herzliche Einladung zur gemeinsamen Besprechung "Adventsmarkt Konrad-Popp-Platz/Adventskalender" am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr in der Pizzeria "Gleis 3", Bahnhofstraße 11 bis 13, in Mainleus.

Wer gerne mitmachen möchten, an der gemeinsamen Besprechung aber nicht teilnehmen kann, kann sich bis spätestens 23. September beim Quartiersmanagement Markt Mainleus, Bettina Seliger, 09229/ 878-68 oder 0159/04035059, melden. red