Mainecker wird zum Priester geweiht

Dominik Stehl, ein gebürtiger Mainecker, wird am Samstag, 29. Juni, im Dom zu Bamberg zum Priester geweiht. Unzählige Einwohner aus Altenkunstadt und Maineck waren schon mit dabei, als vor etwa einem Jahr Dominik Stehl zum Diakon geweiht wurde. Jetzt steht für ihn ein weiteres Ereignis bevor, denn zusammen mit zwei Mitbrüdern wird er am Samstag, 29. Juni, um 9 Uhr im Kaiserdom in Bamberg von Erzbischof Ludwig Schick zum Priester geweiht. Natürlich wollen anschließend auch viele Freunde und Bekannte sowie Mainecker ihm am Ende dieses Festtages zu Hause einen gebührenden Empfang bereiten. Deshalb ist, ebenfalls am Samstag, um 19 Uhr am Ortseingang von Maineck der offizielle Empfang des Primizianten vorgesehen, der danach in die Kuratiekirche geleitet wird; hier findet eine kurze Dankandacht statt. Am Sonntag, 30. Juni, erfolgt nochmals eine Abholung des Primizianten, und zwar um 13.45 Uhr an seinem Elternhaus im Röthenweg 5, wobei ihn alle in die Kuratiekirche Allerheiligen begleiten. Hier ist um 14 Uhr ein festlicher Primizgottesdienst vorgesehen, wobei auch der Einzelprimizsegen gespendet wird. Prediger ist dabei Subregens Philip Peters, der Leiter des Studienhauses St. Lambert in Lantershofen. Im Anschluss daran findet ein gemütliches Beisammensein an der Kirche mit dem Neupriester statt. dr