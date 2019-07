Der Stadtrat kommt am heutigen Mittwoch, 17. Juli, um 18 Uhr im Bürgerhaus, Mainstraße 2 zu einer Sitzung zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Barrierefreiheit in der Stadt, die Neugestaltung der Märkte, die Einrichtung eines "Digitalen Klassenzimmers" an der Hans-Schüller-Schule in Hallstadt und der Neubau der Mainbrücke zwischen Hallstadt und Dörfleins. red