Mainaue und Muschelkalk

Die Mitgliedsstaaten der EU sind verpflichtet, unter der Bezeichnung "Natura 2000" ein europaweites Netz aus Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten einzurichten. Um dieses Ziel zu erreichen, erarbeiten alle Beteiligten Managementpläne. Für das "Natura 2000"-Gebiet "Mainaue und Muschelkalkhänge zwischen Kauerndorf und Trebgast" soll nun so ein Plan erstellt werden. Die Regierung von Oberfranken lädt daher zu einer Infoveranstaltung am Montag, 29. April, um 14 Uhr ins Musikheim am Bahnhofplatz in Untersteinach ein. Angesprochen sind Eigentümer und Bewirtschafter, Kommunen, Verbände sowie Interessierte. Mehr unter www.reg-ofr.de/natura2000. red