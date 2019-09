Main und Steigerwald

Zwei Mal geht es mit dem Umweltbildungszentrum (Ubiz) Oberschleichach in die Natur. Anmeldungen sind erforderlich im Ubiz, Telefon 09529/922212. 1. "Schlammlingsfluren und Sandmagerrasen": Treffpunkt ist am Beobachtungs-turm des Sichelsees nahe dem Haßfurter Flugplatz. Birgit Binzenhöfer und Manfred Husslein führen auf einer Wanderung am Sonntag, 15. September, 14 bis 16 Uhr, durch das Life-Natur-Projekt "Mainaue" mit der vielfältigen Pflanzenwelt im Bereich des Sichelsees und des Großen Wörths.

2. "Feierabendrunde mit dem Ranger": Der Naturparkranger Pawel Malec nimmt am Mittwoch, 18. September, um 17 Uhr Menschen auf eine Wanderung ins Schulterbachtal mit. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Theinheim. ft