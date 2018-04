Der DGB-Kreisverband Kronach lädt zur Maikundgebung und zum Arbeitnehmerempfang am Montag, 30. April, um 18 Uhr in die ehemalige Synagoge ein. Eingeladen sind hierzu alle Betriebsräte, politische Vertreter der Parteien und alle Interessierten. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Solidarität-Vielfalt-Gerechtigkeit!" Zu diesen Themen werden, DGB-Kreisvorsitzender Wolfgang Schmitt, Daniel Raab (Betriebsratsvorsitzender Gerresheimer Tettau), Mathias Eckardt (Regionsgeschäftsführer DGB Oberfranken), Petra Mertel (Vertrauensfrau der Schwerbehinderten, Loewe Kronach), Eckhard Joe Schneider (Katholischer Betriebsseelsorger), sprechen. Den Abend wird Tom Sauer musikalisch begleiten. Der DGB-Kreisvorsitzende Wolfgang Schmitt teilt im Vorfeld dazu mit: "Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben viel erreicht. Neben der erfolgreichen Rentenkampagne wurde erreicht, dass die Tariflöhne 2017 für mehr als 19 Millionen Beschäftigte um 2,4 Prozent gestiegen sind. In punkto soziale Gerechtigkeit muss allerdings", laut Schmitt, erst der Arbeitsmarkt in Ordnung gebracht werden und die Beschäftigten müssen für den digitalen Wandel qualifiziert und gerüstet werden. red