Maikundgebung in Forchheim

Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" lädt der Kreisverband Forchheim des Deutschen Gewerkschafts-Bundes (DGB) am Mittwoch, 1. Mai, ab 10 Uhr zu seiner Maikundgebung am Rathausplatz in Forchheim ein. Bereits um 9.30 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst ebenfalls auf dem Rathausplatz. Es folgt um 10 Uhr die Begrüßung durch den DGB-Kreisvorsitzenden Torsten Okrent. Als Hauptredner konnte Thomas Beyer, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Bayern, gewonnen werden. Das musikalische Rahmenprogramm bestreitet die Gruppe "Rain In The Face". Außerdem gibt es Infostände von Gewerkschaften und anderen Organisationen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. red