Maik Förner bringt Herzen zum Klingen

Schon von Weitem hört man die Klänge einer Panflöte, wenn man näherkommt, sieht man auf den Balkonen und Zimmerfenstern fröhliche, ergriffene und begeisterte Heimbewohner und Pfleger des Caritas-Alten- und Pflegeheimes St. Elisabeth in Wallenfels. Ein junger Mann steht vor dem Haus und lässt seine Panflöte jubilieren. Mit Melodien aus "Winnetou" und "Cats", Liedern von den Beatles mit "Hey Jude" und "Let it be" bis hin zuden bekannten Evergreens "Butterfly" und "Tränen lügen nicht" hat Maik Förner bei seinem kleinen Panflötenkonzert auf dem Vorplatz musikalisch 20 Lieder in seinem "Gepäck".

Den Bewohnern, die ja in der jetzigen Zeit ohne Kontakt nach außen sein müssen, eine kleine Freude zu machen, ihnen eine Stunde zu schenken, in der sie ganz einfach den Melodien der Panflöte lauschen können, deshalb war der 20-Jährige gekommen.

Maik Förner spielte auch für die Bewohner in der beschützenden Abteilung, die in ihrem kleinen Garten erwartungsvoll auf den jungen Mann gewartet hatten. Natürlich alles in gebührendem Abstand und abgetrennt von den musikalischen Besuchern. Hier musste er sogar eine Zugabe zum Besten geben und freute sich über den Applaus der Männer und Frauen. Nach einem herzlichen Vergelt's Gott der Pfleger im Namen des Altenheims und seiner Bewohner neigte sich mit den "Panträumen" ein sonniger, friedvoller und abwechslungsreicher toller Nachmittag dem Ende.

Die Initiative zu diesem Konzert ging von Maik Förner und seiner Mutter Bettina aus. Sie ist als Lebenswegbegleiterin im Altenheim St. Elisabeth tätig und deshalb auch mit den Wünschen und Sehnsüchten der Bewohner vertraut.

Bereits am Gründonnerstag hatten sie die Bewohner auf das Osterfest eingestimmt. Maik Förner hat bereits weitere Konzerte im Hinterkopf, um den Bewohnern auch in Zukunft Freude zu bereiten - bis irgendwann die Corona-Krise einmal vorbei ist und wieder ganz offen Besucher das Heim betreten und auch wieder Sommerfeste und Zusammentreffen stattfinden können. sd