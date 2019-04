Am Dienstag/Mittwoch, 30. April/1. Mai, steht wieder der rote Ferrari an der Ortseinfahrt. Das Rennwagenmodell weist darauf hin, dass im Dorf das Maifest der Oldtimerfreunde gefeiert wird. Der Festbetrieb in der Ortsmitte beginnt am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr in der Ortsmitte. Ab 19 Uhr spielt das Ensemble "Mainfieber" bei kostenlosem Eintritt. Der Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe findet am Mittwoch, 1. Mai, um 9 Uhr statt. Ab 10 Uhr besteht die Möglichkeit, Frühschoppen zu machen; dazu wird Unterhaltungsmusik gespielt. Ab 11 Uhr gibt es Kümmelbraten, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Christian Bauer unterhält ab 17 Uhr das Publikum musikalisch. Die Preise der großen Verlosung werden um 20 Uhr vergeben - als ersten Preis gibt es 300 Euro in bar, als zweiten Preis Haxen, Bier und ein Mietzelt. red