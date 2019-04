Maifest auf dem Dorfplatz

Rund um den Maibaum im Herzen Hummendorfs lädt die Dorfgemeinschaft am Maifeiertag Einheimische und Gäste zum gemütlichen Beisammensein und Feiern auf dem Hummendorfer Dorfplatz ein.

Am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr gibt es Bratwürste und Steaks vom Grill, zum Kaffee am Nachmittag selbst gemachte Kuchen und Torten und am Spätnachmittag noch andere Köstlichkeiten. Zünftige Musik sorgt für gute Stimmung und Unterhaltung. Gäste sind wie immer herzlich willkommen, den Mai zu begrüßen. red