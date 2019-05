Maienlieder und Walberla-Film von 1955

In den neu geschaffenen Stadtteiltreff des Katharinenspitals laden Quartiermanagerin Jenny Salagean und Stadtarchivar Rainer Kestler am Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr zu einem Liederabend mit Franz-Josef Saam. Maien- und Wanderlieder zum Mitsingen stehen auf dem Programm. Stadtarchivar Kestler zeigt eingangs einen Film aus dem Jahre 1955 mit dem Titel "Das Walberla-Fest damals". Um Anmeldung bei Quartiermanagerin Salagean unter Telefon 0151/446355162 wird wegen der begrenzten Platzmöglichkeiten gebeten. Der Eingang zum Veranstaltungsraum ist neben der Brauerei Eichhorn in der Bamberger Straße 3 bis 5. Unser Bild zeigt das Maifest auf dem Walberla auf einer Postkarte von 1907. Repro: Stadtarchiv Forchheim