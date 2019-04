Maibaumklau sorgt für viel Spaß auf der Lanzendorfer Theaterbühne

"Ja verreck, da Maibaum is weg!", lautet der Titel des Lustspiels, das die Theaterabteilung des Lanzendorfer Gartenbauvereins noch zweimal im Vereinsheim der Himmelkroner Kleintierzüchter aufführt. Die Besucher dürfen sich auf jede Menge Spaß und Frohsinn freuen.

In die Rolle des Bürgermeisters Franz Hintermoser schlüpft Naturtalent Wolfgang Müller. Das Gemeindeoberhaupt steckt mitten in den Vorbereitungen für das Maifest und hat immer wieder Ärger mit seiner ebenso neugierigen wie streitsüchtigen Nachbarin Rosi (Christa Täuber). Leider schläft Simmerl (Hans Engelhardt) bei der Bewachung des Maibaums ein - und weg ist das gute Stück. Der Bürgermeister und seine bessere Hälfte Traudl (Nadine Kolb) sind außer sich und wollen die Feier der Walpurgisnacht schon absagen. Doch Ferdl (Manuel Hartmann), Vorsitzender der Landjugend Gefrees, gibt sich als Dieb zu erkennen und handelt mit dem Bürgermeister eine Brotzeit und ein großes Fass Bier aus. Das Fest kann beginnen.

Natürlich spielt in dem Stück das Zwischenmenschliche eine große Rolle. Simmerl steht bei seiner Frau Helga (Ute Schmitt) unterm Pantoffel, Julia (Jana Höreth), Tochter des Bürgermeisters, ist in Ferdl verliebt, und ihr Bruder Andy (Andre Mühlbauer) flirtet mit der flotten Kellnerin Birgit (Anja Sperner). Anja Sperner stand zum ersten Mal auf der Bühne und überzeugte voll.

Die Nacht hat es aber auch für die anderen Protagonisten in sich. So stellt das Gemeindeoberhaupt mit den Ortsburschen allerhand Unfug an. Sie stehlen die Reizwäsche der Nachbarin von der Leine und statten die Nepumukfigur zur Verärgerung des Ortspfarrers mit einem Damenunterrock aus Wolle aus. Und ausgerechnet der Bürgermeister soll die Übeltäter so schnell wie möglich finden ...

Heute und morgen geht's weiter

Ob der kurzsichtige Polizeihauptmeister Rabe, den Newcomer Christian Neus toll verkörperte, den Fall lösen kann und sich am Ende alles in Wohlgefallen auflöst, kann man sich heute und morgen jeweils um 20 Uhr selbst anschauen.

Zu erwähnen sind noch Linda Fischer in der Theaterleitung und als Souffleuse, Ingeborg Ulm, Christa Täuber und Beathe Lange sowie Klaus Weigl in der Technik. Rei.