Maibaumaufstellen mit Maitanz

In der Marktgemeinde gibt es auch heuer die traditionelle Maibaumaufstellung mit Maitanz. Am Dienstag, 30. April, zieht der Zug mit dem 20 bis 25 Meter langen Maibaum gegen 18.30 Uhr unter musikalischer Begleitung vom neugestalteten Dorfplatz in Großvichtach zum VFC-Sportgelände. Auch während der Aufrichtung des Maibaumes unterhält die Musikkapelle Seibelsdorf unter der Leitung ihres Dirigenten Jens Blüchel. Nach der Mai-Ansprache des Bürgermeisters tanzt die Kindertanzgruppe, bestehend aus Kindern aller Ortsteile der Marktgemeinde, um den Maibaum. Im Anschluss an die Aufstellung des Maibaumes spielt die Band "Franky and friends" auf der Sportheimterrasse auf. Die Aufstellung des Baumes übernimmt der Feuerwehrverein Großvichtach und für die Verpflegung sorgt der VFC Großvichtach. red