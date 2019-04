Maibaum-Aufstellen ist "Maß-Arbeit"

In vielen Ortschaften im Landkreis Kronach wird der alte Brauch des Maibaum-Aufstellens aufrechterhalten. In Steinberg nehmen sich wieder die "Staaberche Schrubbe" dieser Tradition an. Der Festbetrieb im Zelt bei der Kronachtalhalle beginnt am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr. Segnung und Aufstellung des Maibaums erfolgen ab 15 Uhr. Die Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Ortsvereine von Höfles und Vogtendorf laden zur Maibaumaufstellung am Dienstag, 30. April, ein. Gegen 18.30 Uhr wird der Maibaum bei der Rodach-Brücke in Höfles durch den Musikverein Höfles-Vogtendorf abgeholt und von den Feuerwehren der beiden Orte auf dem Dorfplatz in Höfles aufgestellt. Der Musikverein begleitet das Geschehen musikalisch. Danach geht es mit Marschmusik zur Maibaumfeier am Pavillon im Hof des Jugendheims. Fürs leibliche Wohl ist auch hier gesorgt. hs/red