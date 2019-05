Maibäume grüßen den Frühling

Allerorten im Landkreis Haßberge sind zum 1. Mai die Maibäume aufgestellt worden. Die Bürger feierten mit den Veranstaltern die Maifeste, und in der Nacht wurden die Maibäume bewacht, damit sie nicht von Unbekannten umgesägt oder gar mitgenommen werden. Wie aus den Polizeiberichten der Inspektionen Haßfurt und Ebern deutlich wird, verliefen die Feiern weitgehend friedlich und ohne Störungen. Einzig in Unterschleichach in der Gemeinde Oberaurach musste die Polizei eingreifen.

Am Mittwochmorgen um 4.40 Uhr wurde die Polizei über einen angesägten Maibaum in Unterschleichach informiert. Noch während der Mitteilung bei der Polizei kamen die zunächst flüchtigen und für den angesägten Maibaum Verantwortlichen, die aus einer Ortschaft in der näheren Umgebung stammen, jedoch reumütig zum Maibaum zurück. Grund ihrer Rückkehr war die Befürchtung, dass der angesägte Maibaum unkontrolliert fallen könnte und damit eine Gefährdung darstellt. Für das fachmännische Fällen des Baumes wurde die Feuerwehr Unterschleichach verständigt, die den nur noch an rund drei Zentimetern Stamm hängenden Baum zum kontrollierten Fallen brachte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde seitens der Polizei eingeleitet.

Ansonsten gab es offenbar keine Probleme. Ein besonders gerade gewachsenes Exemplar eines Maibaums haben sich die Zeiler ausgesucht, der am Dienstagabend aufgestellt wurde. Angeführt von der Stadtkapelle Zeil ging es zuvor mit einem kleinen Festzug durch die Hauptstraße. Das Team der Zeiler Jugendzünder um Stadtrat Bastian Rößner hatte vor drei Jahren die Organisation des Maifestes vom Männerballett der Zeiler Narrenzunft übernommen und begleitete den Maibaum auf dem Weg zum Marktplatz. Ebenfalls dabei waren die Kinder des Caritas-Kindergartens und des evangelischen Kindergartens, die sich später rund um den Maibaum in die Herzen der Zuschauer tanzten. Freilich ist es für die Augen schöner, wenn der Baum mit purer Manneskraft aufgestellt wird, aber in Zeil ist man dazu übergegangen, dies mit einem Bagger zu erledigen. "Sicherheit geht vor", sagte Bürgermeister Thomas Stadelmann, denn auf dem räumlich begrenzten Marktplatz stehen die Tische und Bänke sehr nahe am Ort des Geschehens. Und so war es nur eine Sache von einigen Minuten, bis der Maibaum fest verankert seinen Standplatz hatte. Hierbei legten auch die fleißigen Mitarbeiter des Bauhofes Hand mit an. Die "Eurumer Banditen" sorgten für Unterhaltung mit ihrer urigen Mundartmusik.

20 Bernhard-Blümmert-Meter hoch ist der Maibaum, der am Dienstagnachmittag am Bleichdamm in Königsberg aufgestellt wurde. Seit Jahren richtet der FCN-Fanclub mit der Jugend das Symbol für den Maifeiertag auf. So holten sie zuerst die hohe Birke mit dem Traktor und Ladewagen aus dem Wald zum Bleichdamm. Vor dem eigentlichen Aufrichten des Baumes, dessen Krone von Kindern mit Bändern in den Königsberger Stadtfarben schwarz-gelb geschmückt wurde, wurde das dicke Stammende mit der Motorsäge fachgerecht zurechtgesägt, so dass der Baum ohne Schwierigkeit in die vorbereitete Bodenhülse rutschen konnte. Beim Aufstellen des Baumes war Arbeit, verbunden mit Muskelkraft, angesagt, bis der Baum mit den "Schwalben", zwei durch Ketten verbundenen langen Holzstangen, in die Senkrechte gebracht war und verkeilt werden konnte. Gemeinsam und durch das tatkräftige Anpacken aller Helfer gelang das Aufstellen problemlos und in wenigen Minuten stand der Maibaum für die Feier bereit. Den Schlusspunkt setzte Ralf Beck, der hoch am Stamm das Königsberger Wappen befestigte.

Beim Aufstellen des Maibaumes in Sand, der die fruchtbare Jahreszeit ankündigen soll, werden kräftige Männerhände gebraucht. Die Benutzung von technischen Hilfsmitteln ist verpönt. Der Tradition folgend wurde am Vorabend des 1. Mai der Maibaum von den "Maibaumfreunden" mit langen Stangen, die zu "Scheren" zusammengebunden und "Schwalben" genannt werden, auf dem Dorfplatz aufgerichtet. Bei Blasmusik und Speis und Trank kamen ein Großteil der einheimischen Bevölkerung sowie auswärtige Gäste zusammen, um dem Brauchtum beizuwohnen sowie die "Maibaumfreunde" bei ihrem Kraftakt anzufeuern, die stattliche, etwa 24 Meter hohe Birke in die Senkrechte hochzuwuchten. Beim Dorffest saß man dann noch lange in gemütlicher Runde zusammen, um in den Mai hineinzufeiern.

Im Zeiler Stadtteil Krum wird der Mai auf besondere Weise begrüßt. Traditionsgemäß gaben vier Bläser des Musikvereins Krum frühmorgens bei Sonnenaufgang ein Ständchen für den Maienmonat. Roland Schneiderbanger, Elmar Lehrieder (beide Trompete), Michael Mantel (Klarinette) sowie Michael Lendziewski (Baritonhorn) spielten eine dreiviertel Stunde hoch oben am Schlossberg ihre Lieder. ks/cl/sn/ab/wo