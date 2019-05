Die Marianische Herren- und Bürgersodalität lädt am Mittwoch, 1. Mai, um 9 Uhr zu einer Eucharistiefeier mit anschließender Maiandacht und Weiheerneuerung der Sodalen und Sodalinnen in die St.-Jakobskirche ein. Ferner weist Präfekt Martin Sauer darauf hin, dass im Monat Mai an jedem Dienstag um 18 Uhr eine feierliche Maiandacht in der Jakobskirche stattfindet. Alle Marienverehrer sind hierzu eingeladen. df