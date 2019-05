Einladung ergeht am Sonntag, 26. Mai, um 16 Uhr zu einer Maiandacht mit Prozession in Kirschletten (Kreis Bamberg). Äbtissin Mechthild Thürmer von der Abtei Maria Frieden wird dieser Maiandacht vorstehen. Nach dem Beginn in der Dorfkirche von Kirchschletten wird - begleitet von der Rother Blasmusik - in einer Prozession zur Marienkapelle der Familie Stempel gewallt. Nach der Rückkehr und Abschluss in der Pfarrkirche gibt es noch einen Umtrunk. red