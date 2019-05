Der Männerkreis der Pfarrei Don Bosco Forchheim hält am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr in der Heidebrünnel-Kapelle Weilersbach seine Maiandacht ab. Alle, die nach Weilersbach laufen, treffen sich um 17 Uhr an der Lebenshilfe Forchheim. Nach der Maiandacht erfolgt auf dem Rückweg eine Einkehr in Serlbach. Einladung ergeht an alle Mitglieder, Freunde, Pfarrangehörige und Mitbürger. red