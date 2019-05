Eine Atmosphäre der besonderen Art dürfen am kommenden Wochenende wieder alle Gläubigen in der alten Kirche auf dem Steinberger Schlossberg erleben. Wie bereits im Vorjahr findet am morgigen Samstag, 25. Mai, um 17.45 Uhr, ein Vorabendwortgottesdienst statt. Am Sonntag, 26. Mai, laden um 18.30 Uhr die Glocken zu einer festlichen Maiandacht in die ehemalige Pfarrkirche ein. red