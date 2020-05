Maiandacht in Buchbachs Dorfkern

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben": So lauten die Zeilen eines Gedichts von Hermann Hesse. Und welches Zitat könnte zu Buchbach besser passen als dieses? Im Herbst erinnert man mit einzigartigen Konzerten an die Grundsteinlegung der neuen Buchbacher Kirche vor nunmehr 50 Jahren. Die Hoffnung dabei ist, dass die Pandemie es überhaupt zulässt. Hätte es damals nicht einen mutigen und zielstrebigen Pfarrer samt Mitstreitern gegeben, der trotz Widerstand und eigentlich leerer Kassen schließlich doch das Wagnis eingegangen ist, eine neue Kirche zu bauen, gäbe es die als Frankenwalddom bezeichnete besondere Kirche vermutlich nicht. Das kleine Buchbach wäre heute vermutlich ein unbedeutendes Dörflein auf den Höhenzügen des Frankenwaldes. Hätte Maria sich nicht auf das Wagnis, also auf "den Zauber", den ihr der Engel Gabriel versprach, eingelassen, hätte die Erlösung der Menschheit nicht stattfinden können. So überliefert es die Schrift im Evangelium nach Lukas.

Treffen am Gedenkstein

Unter das Motto: "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" stellt der Förderverein Freunde und Förderer der St. Laurentiuskirche Buchbach die diesjährige Maiandacht. Sie soll am kommenden Sonntag, 17. Mai, am Gedenkstein der alten Laurentiuskirche im Dorfkern gefeiert werden und Auftakt der bevorstehenden Feierlichkeiten im Jahresverlauf sein.

Ein fast magischer Ort, thront doch im Hintergrund oben auf der Windheimer Höhe das neue und moderne Gotteshaus. Die Verantwortlichen haben nicht nur inhaltlich, sondern auch praktisch alle Vorkehrungen getroffen: Es werden entsprechende Sitzgelegenheiten mit den jeweiligen Abstandsregeln vorbereitet. Die Andacht beginnt um 17 Uhr und endet gegen 18 Uhr mit dem Abendläuten und dem "Engel des Herrn". bb