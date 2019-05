Maiandacht an der Grotte

Bei schönem, aber auch etwas kaltem Wetter veranstalteten die Senioren aus Rauhenebrach ihre jährliche Maiandacht. Diese wurde gestaltet von Gaby Müller unter dem Motto: "Maria , du Frau aus dem Volke." Mit vielen Marienliedern und Gebeten gedachten die Senioren der Gottesmutter. Danach ging es ins Schützenhaus, wo die Familie Weigl die Senioren bewirtete. Insgesamt war es ein gelungener Nachmittag mit schönen Gesprächen. Nächster Termin ist am Freitag, 24. Mai: das Dekanatstreffen der Senioren in Dankenfeld anlässlich des Musikfests zum 50-jährigen Bestehen. Start ist in Untersteinbach um 12.30 Uhr an der Linde. Das Seniorentreffen in Dan-kenfeld beginnt um 13 Uhr. red