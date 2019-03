Am Montag, 18. März, findet um 18 Uhr wieder die Bamberg Mahnwachen Asyl am Gabelmann statt. Doris Stadelmeyer, Geschäftsführerin bei Verdi Oberfranken, wird zur Ausbildungssituation in der Pflege sprechen. Nachwuchs in den Pflegeberufen wird dringend gebraucht. Gleichzeitig wird Geflüchteten, die hochmotiviert eine Ausbildung in der Pflege beginnen möchten, eine Genehmigung verweigert. Die Initiative Freund statt fremd, das Netzwerk Bildung und Asyl, die Interreligiöse Fraueninitiative und Geflüchtete laden ein. red