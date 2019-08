Der Deutsche Gewerkschaftsbund und Bündnis 90/Die Grünen halten am Samstag, 31. August, eine Mahnwache zum Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Interessierte sind aufgerufen, sich hierzu um 11.50 Uhr in Coburg am "Gräfsblock" in der Mohrenstraße zu versammeln. Redebeiträge sind willkommen (außer rechtsextreme). Ab 12 Uhr wird an die Opfer des Weltkrieges durch Schweigen gedacht. red