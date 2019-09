Mahnwache zum 100. Mal

Am Montag, 30. September, findet um 18 Uhr am Gabelmann die 100. Bamberger Mahnwache Asyl statt. Die Mahnwache ist in Bamberg und darüber hinaus zu einem verlässlichen Ort der Vernetzung, der Solidarität mit Geflüchteten und des Widerstandes geworden. "Hier tritt Zivilgesellschaft für Menschenrechte ein und zwar für alle Menschen, die in diesem Land leben", berichten die Veranstalter.

An 100 Mahnwachen haben Geflüchtete von ihren Erfahrungen berichtet, Künstler haben mit Musik, Poesie und Literatur einen Spiegel vorgehalten, Wissenschaftler und Aktive in Flüchtlingsarbeit haben Hintergründe aufgezeigt und genau hingeschaut, öffentliche Personen aus Gesellschaft, Religionsgemeinschaften und Politik haben ihre Solidarität Ihre Stimme für faire Asylverfahren und ein humane Flüchtlingspolitik stark gemacht. Zur 100. Mahnwache laden das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative gemeinsam mit Geflüchteten ein, an festlich gedeckten Tischen Platz zu nehmen. Mitgebrachtes Essen und Getränke werden geteilt. Die Veranstalter bitten darum, Geschirr und eigenes Essen selber mitbringen. "Tischreden und -musik setzen ein Zeiten für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Asylpolitik", so die Initiatoren in ihrer Mitteilung.