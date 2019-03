Ob der Brexit nun kommt oder wann er kommt, ist ungewiss. Das mögliche Austrittsdatum Großbritanniens aus der Europäischen Union, den 29. März, möchten Bündnis 90/Die Grünen jedoch zum Anlass nehmen, eine Mahnwache für ein einiges Europa abzuhalten. Alle Europäer sind am Freitag, 29. März, aufgerufen, sich zur Mahnwache um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz für ein einiges Europa zu versammeln und für die Idee der Gemeinschaft in Europa und des Friedensprojektes einzustehen. In einzelnen Redebeiträgen wird Europa als Versprechen, als Chance und als Projekt lebendig. red