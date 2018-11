Mahnwache Asyl an der Unteren Brücke

Am Montag, 26. November, findet um 18 Uhr die Bamberger Mahnwache Asyl statt. Während des Weihnachtsmarktes wird der Versammlungsort vom Gabelmann an die Unteren Brücke vor der Bronzeskulptur verlegt. Bei der Mahnwache werden Geflüchtete aus Afrika von ihrer Situation berichten. Außerdem werden die Zustände in Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Bamberg Thema sein. Das Netzwerk Bildung & Asyl, Freund statt Fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen mit der Mahnwache auf, Abschiebungen und Ausbildungsverweigerungen ein deutliches Nein entgegenzusetzen. red