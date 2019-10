Mahnwache Asyl am Gabelmann

Am heutigen Montag findet um 18 Uhr am Gabelmann wieder die Bamberger Mahnwache Asyl statt. Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen gemeinsam mit Geflüchteten auf, ein Zeichen für faire Asylverfahren und eine humane Flüchtlingspolitik zu setzen. Die Mahnwache fordert zum wiederholten Mal, jungen Menschen, die bestens integriert sind, alle schulischen Voraussetzungen erfüllen und in den Ausbildungsbetrieben dringend gebraucht werden, Ausbildungsgenehmigungen und damit einen Aufenthaltsstatus zu erteilen. red