Bamberg vor 16 Stunden

Mahnwache Asyl am Gabelmann

Am Montag, 8. April, findet um 18 Uhr wieder die Bamberger Mahnwache Asyl am Gabelmann statt. Bei den Demos "Fridays for future" machen Schüler weltweit auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Bei...