Mahnwache Asyl am Gabelmann

Am Montag, 17. September, findet um 18 Uhr am Gabelmann wieder die Mahnwache Asyl statt. Nigerianer, die in Deutschland einen Schutzstatus beantragt haben, werden dabei über ihre Erfahrungen in ihrem Land und ihre Situation berichten. Für Ende September ist ein Abschiebeflug in das krisengebeutelte Land angekündigt. Das Netzwerk Bildung und Asyl, Freund statt fremd und die Interreligiöse Fraueninitiative rufen auf, Abschiebungen nach Afghanistan ein deutliches Nein entgegenzustellen und ein Zeichen für faire Asylverfahren und eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik zu setzen. Außerdem wird die Initiative "60 Forderungen für eine Bayerische Asylpolitik mit Anstand und Zukunft" vorgestellt.