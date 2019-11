Mahnung in der Galerie

Die Galerie an der Stadtmauer in Eltmann begeht am Dienstag, 10. Dezember, um 20 Uhr mit Amnesty International Bamberg, der Bürgerinitiative "Weg der Menschenrechte" Viereth sowie der Georg-Göpfert-Mittelschule und dem Weltladen Eltmann den internationalen Tag der Menschenrechte. Dabei stellt Manfred Sperber das Projekt "Weg der Menschenrechte in Vie-reth" vor und beleuchtet kritisch die Situation der Menschenrechte in Deutschland. Des Weiteren informiert Karl-Heinz Grau über die Organisation Amnesty International. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch. Zudem werden Waren aus dem Eltmanner Weltladen angeboten. Die Besucher können Werke von Schülern der Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann, einiger Bamberger Schüler, geflüchteter Menschen sowie von Regine Jakob besichtigen. red