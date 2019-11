Mahnläuten und Gottesdienst

Aus Anlass des Buß- und Bettags findet am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr in der evangelisch-lutherischen Kreuzbergkirche ein ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl statt. Gestaltet wird er von Pfarrerin Bettina Beck und Diakon Rainer Daum. Für Schüler, die am schulfreien Buß- und Bettag noch nichts vorhaben, findet von 8 Uhr bis 13 Uhr im Kreuzberg-Gemeindezentrum unter dem Motto "Denn Langeweile muss nicht sein!" ein Kindertag mit interessanten Workshops statt. Anmeldungen nimmt das Pfarramt unter Telefon 09572/9280 entgegen. bkl