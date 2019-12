Mahnfeuer der Höchstadter Landwirte

Die Landwirte aus dem Bereich Höchstadt suchen den Dialog. Deshalb entzünden sie am morgigen Samstag um 17 Uhr ein Mahnfeuer an der B 470 zwischen Gremsdorf und Höchstadt (gegenüber Auto Scholz). Damit wollen sie auf die aktuellen Probleme der heimischen Landwirtschaft aufmerksam machen. "Miteinander reden statt übereinander", haben sie als Motto für ihre Aktion gewählt. Gerne würden sie mit Besuchern und Verbrauchern über die aktuelle Situation in der Landwirtschaft diskutieren. Getränke und Bratwürste werden angeboten. Außerdem stellen die Landwirte ihre selbst erzeugten Produkte vor. see