Mahnfeuer der Bauern

Am Ortsverbindungsweg (Flurbereinigungsstraße) zwischen Geusfeld und Wustviel (an der Hütte) entzünden am heutigen Samstag, 7. Dezember, Landwirte, die sich für die Zukunft der heimischen Landwirtschaft einsetzen, ab 18 Uhr ein Mahnfeuer. Als Veranstalter tritt, wie aus der Ankündigung deutlich wird, die Initiative "LANDschafft Verbindung Rauhen-ebrach" auf. Sie lädt Interessierte und Befürworter dazu ein, ein Zeichen zu setzen, und möchte mit den Besuchern ins Gespräch kommen "für ein gemeinsames, lebenswertes Morgen". Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Mahnfeuer ist im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten der Landwirte gegen die nach ihrer Meinung unzureichende Agrarpolitik in Berlin und Brüssel zu sehen. red