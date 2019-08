"Magnificat": Konzert an Mariä Himmelfahrt

Eine lieb gewordene Tradition ist seit nunmehr über 30 Jahren das alljährlich stattfindende kleine Konzert in der Hollfelder Stadtpfarrkirche zur Einstimmung auf die Marianische Feier mit großer Lichterprozession am Feiertag Mariä Himmelfahrt. Die Organisation und Durchführung liegen von Beginn an in den Händen des Hollfelder Kantors Thomas Lorenz, der jedes Jahr bekannte, aber auch weniger bekannte Musiker einlädt. In diesem Jahr musiziert Lorenz zusammen mit der Mezzosopranistin Elisa Krüger. "Magnificat - Marianische Vertonungen für Mezzosopran und Orgel", so lautet der Titel des kleinen Konzerts, das am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Hollfeld beginnt. Zu hören sein werden unter anderem Lieder und Arien von Adam Gumpelzheimer, Jehan Alain, Johannes Weyrauch, Antonín Dvorák, Francesco Paolo Tosti und Guiseppe Verdi sowie Orgelwerke von Andrew Fletcher und Lambert Kleesattel. red