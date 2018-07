Magnetkraft auf der Spur

red



Eine Experimentierbox zum Thema Magnetkraft im Wert von über 300 Euro übergab der Unesco-Club Kulmbach-Plassenburg für die pädagogische Arbeit des Paul-Gerhardt-Kindergartens. Die Jungen und Mädchen können mit diesen Materialien in der Lernwerkstatt eigene Erfahrungen mit den unsichtbaren Kraftfeldern des Magnetismus sammeln. Monika Hoffmann, die Leiterin der Einrichtung, bedankte sich herzlich für diese sinnvolle Sachspende.Der Paul-Gerhardt-Kindergarten in Kulmbach war vor Jahren auf Initiative von Hartmut Schuberth als bisher einziger Kindergarten in das Netzwerk der Unesco-Projektschulen in Bayern aufgenommen worden und hat dort gegenwärtig den Status einer mitarbeitenden Bildungseinrichtung.