"Magischer Orient" - mal anders kochen

In Afghanistan, dem Wegkreuz Asiens, haben viele Kochtraditionen ihre Spuren hinterlassen und viele heute in Europa gebräuchliche Kulturpflanzen wie Weizen, Erbse, Möhre und Zwiebel haben dort ihren Ursprung. Buttermilch-Nudel-Suppe, gefüllte Teigtaschen mit Joghurtsauce, Eier-Tomaten-Pfanne mit Walnusssauce und andere kulinarische Schätze können die Teilnehmer eines Kochkurses am Donnerstag, 30. Januar, ab 18.30 Uhr in der VHS-Lehrküche entdecken. Um Anmeldung unter der Nummer 09561/88250 oder auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red