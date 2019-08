Magische Kindershow in Teufelshöhle

Am Freitag, 2. August, heißt es ab 18 Uhr "Magie für Kinder" in der Teufelshöhle Pottenstein. Der Magier Claudio Gnann entführt in die zauberhafte Welt der Magie. Geschickt werden Kunststücke in abenteuerliche und unterhaltsame Geschichten eingewebt. Der Fokus liegt auf dem Mitwirken der Kinder. Nur durch dieses kann eine magische Show stattfinden und entstehen. Immer mehr werden die Kinder ein großer Teil und das Herz dieser Show. Als erfolgreich ausgelernter Erzieher fällt es dem Magier Claudio umso leichter, mit Kindern umzugehen. Seile werden größer, wandern, Brieftaschen brennen, der freche Hase "Pipo" spielt mit den Kindern Verstecken und magische Bälle vermehren sich. Spielzeit: 30 Minuten, Altersempfehlung: ab sechs Jahre. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass und Abendkasse ab 17.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder ab vier Jahren 5 Euro. Es können auch Karten für die Abendkasse telefonisch unter 09243/70841 oder per E-Mail info@pottenstein.de reserviert werden. red