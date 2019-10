Magische Bilderwelt bis 8. November

Nur noch bis Freitag, 8. November, ist die Ausstellung "Augen Blicke" mit Malerei von Gaby June Michel in der Galerie "EINblicke" in Kronach, Melchior-Otto-Platz 10, zu besichtigen. Ingo Cesaro, der die Galerie konzeptionell betreut, betonte bei der Ausstellungseröffnung, dass die Werke von Gaby June Michel aus Küps die Besucher in eine "faszinierende und magische Bilderwelt" entführen. Beeindruckende Frauen stehen im Mittelpunkt ihres malerischen Schaffens. Ihre Bilder sind im Format immer größer geworden, obwohl die Künstlerin weiß, dass große Formate schwerer zu verkaufen sind. Viele Kunstinteressierte konnten schon Malerei von Gaby June Michel bei den Kunstmessen "ARTkronach" in der Synagoge oder beim Mitwitzer Künstlermarkt bewundern. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Servicezentrums von Montag bis Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden. red