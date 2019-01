Magazin des Landkreises

Der Landkreis Bad Kissingen hat ein neues Magazin unter dem Titel "Hier" herausgegeben. Am Mittwoch, 30. Januar, wird es erstmals an die Haushalte im Landkreis verteilt. Das Magazin sei ein weiterer Baustein der Standortkampagne, heißt es in einer entsprechenden Meldung an die Presse.

Das Magazin soll zeigen, was der Landkreis Bad Kissingen zu bieten hat - für junge Leute, Familien, Senioren oder auch für Firmen. Zudem würden Projekte vorgestellt, die die Region künftig noch attraktiver machen sollen. Außerdem erführen die Bürger, wo sie Infos zu den verschiedensten Themen bekommen - zum Beispiel Bildung, Mobilität, Freizeit oder altersgerechtes Wohnen, so die Information aus dem Landratsamt.

In diesem Jahr soll das Magazin insgesamt drei Mal erscheinen. Es hat eine Auflage von 50 500 Exemplaren. Es soll auch über den Lesezirkel verteilt werden, also in Friseursalons und Arztpraxen ausliegen und an den üblichen Auslagestellen zu finden sein sowie im Internet unter www.landkreis-badkissingen.de/hier. red