Märsche, Polkas, Pophits

Nachdem das geplante Konzert vor zwei Jahren wetterbedingt ausfallen musste, kommen nun die Fans des Musikvereins 1864 Neukenroth e.V. sowie Blasmusikinteressierte auf ihre Kosten. Die Musiker werden unter Leitung von Kreisdirigent Roman Steiger am Sonntag, 23. September, ab 15 Uhr auf der Kronacher Seebühne im Landesgartenschaugelände durch die verschiedensten Genres der Musik führen.

Von Konzertmärschen wie dem "Montana Marsch" und dem "Hochfeiler Marsch" über flotte Polkas, Funk, Pophits und konzertanter Blasmusik werden die Instrumentalisten ihr Repertoire präsentieren. Auch Solisten hat der Musikverein im Gepäck dabei.

Der über 150-jährige Musikverein blickt auf eine lange Vereinsgeschichte zurück, die im Jahre 2014 mit einem Kreismusikfest gefeiert werden konnte. Die knapp 40 Aktiven leisten alljährlich einiges an Auftritten und Proben. So ist der Klangkörper neben den geistlich religiösen Anlässen auch oft auf Schützenfesten, Vereinsfesten etc. zu hören. Des Weiteren brillieren die Musiker beim jährlichen Frühlings- und Adventskonzert und nehmen auch an Wertungsspielen teil, wie z.B. heuer beim Musikverein Ebensfeld mit "ausgezeichnetem Erfolg", der höchsten Wertung.

Eine Herzensangelegenheit ist besonders für das Vorstandsteam mit Vorsitzendem Julian Kaim, mit den Stellvertretern Stephanie Schmitt, Christian Stöcker, Max Männlein sowie dem Dirigenten Roman Steiger, den kulturellen Auftrag im Ort wie auch überörtlich zu pflegen und die Tradition an die jüngere Generation weiterzugeben. Die Nachwuchsarbeit nimmt einen hohen Stellenwert ein, so Steiger.

Um die Jungmusiker gut in den Klangkörper zu integrieren, gibt es seit mehreren Jahren die Talentschmiede "Pimpfoniker", in der die Auszubildenden neben dem Einzelunterricht das gemeinsame Musizieren erlernen. Die Ausbildung im Einzelunterricht wird über die Orchesterschule Pressig-Stockheim abgewickelt, die schon längst zu einer festen Institution geworden ist.

Auch das Gesellige darf bei den Neukenrothern nicht zu kurz kommen. So wurde unter Organisation der drei Jugendvertreter Sarah Neubauer, Nicolas Roth und Dominik Richter ein Zeltwochenende in Wallenfels abgehalten. Aktuell konzentrieren sich die Musiker auf ihren Auftritt in Kronach. Sollte es dem einen oder anderen nicht möglich sein, das Konzert zu besuchen, gibt es eine weitere Gelegenheit. Am 9. Dezember (2. Advent) findet in St. Katharina in Neukenroth um 17 Uhr das "Konzert der Besinnlichkeit" statt. Jungen Interessenten steht Dirigent Roman Steiger (Roman.Steiger@nbmb-online.de) mit Rat und Tat zur Seite. Die Musikproben finden immer montags (von 18 bis 18.45 Uhr Pimpfoniker und von 19 bis 21 Uhr großes Orchester) in der Alten Schule statt. gf