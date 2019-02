Märkte weichen dem Faschingstreiben

Wegen Aufbau und Durchführung der Faschingsveranstaltung ("Sechs tolle Tage") auf dem Marktplatz wird der Gemüsemarkt am Freitag, 1. März, auf dem Albertsplatz abgehalten. Der Wochenmarkt am Samstag, 2. März, wird in die Spitalgasse verlegt. Am Faschingsdienstag, 5. März, fällt der Gemüsemarkt aus. red