Märkte in der Stadt

Am Samstag, 2. März, bieten die einheimischen Landwirte beim Bauernmarkt vormittags in der Markthalle ihre Produkte an. Auf dem Marktplatz findet wie gewohnt der grüne Wochenmarkt statt. Im Angebot sind Obst und Gemüse in großer Auswahl, Floristik, Honig, Brot, Gebäck, Wurst, Fleisch und Käse. sek