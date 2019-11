Märchenwald wird eröffnet

Am heutigen Freitag sind alle Kinder zur Eröffnung des Märchenwaldes und Weihnachtsmarktes mit Laternenumzug eingeladen. Treffpunkt ist vor dem Stadtschloss in der Stadtknechtsgasse. Korbstadtkönigin Alicia I. verteilt hier an alle Kinder, die mitlaufen möchten, als kleines Dankeschön Gutscheine für den Märchenwald. Um 17 Uhr startet der Umzug am Stadtschloss zum Rathaus. Gemeinsam wird der "Countdown" zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung am großen Christbaum gezählt. Anschließend heißt es "Bahn frei" für die Märcheneisenbahn, die dann wieder ihre Runden durch den Märchenwald dreht. An diesem Abend bekommen alle Kinder Freifahrten. red