Märchenstunde in einer märchenhaften Sommernacht

Märchenhaft, anders kann man den Verlauf der Veranstaltung in Schwand nicht bezeichnen. Die gemeinsam von den Wirtsleuten Christine und Stefan Sesselmann vom "Eisbärenstadel" und der Märchentante der Stadtsteinacher Arbeiterwohlfahrt, Marianne Nowack, organisierte Märchennacht für große und kleine Kinder war wieder ein großer Erfolg.

Dieses außergewöhnliche Angebot erfreut sich eines immer größer werdenden Zuspruchs. Viele Jungen und Mädchen kamen, um gemeinsam mit der Märchentante zu erfahren, wie das nun so war mit dem bösen Wolf im Märchenreich. Die kleinen Zuhörer waren sich nur nicht ganz einig, ob es schon Fernseher und elektrische Steuerungen gab, als Dornröschen und alle Lebewesen um sie herum nach dem berühmten Stich an einer Spindel in einen tiefen Schlaf fielen.

Erfindungsreich waren sie schon, die kleinen Racker, etwa, als es darum ging, Verstecke zu benennen, um sich vor dem bösen Wolf in Sicherheit zu bringen. Auch ausgefallene Örtlichkeiten wie eine Mülltonne nannten sie - wenn auch mit etwas Ekel. Aber die Kinder wären auch der Müllerstochter, die den Namen des hilfreichen Zwergleins erraten sollte, damit sie ihr Kind behalten darf, eine sehr große Hilfe gewesen. Begeistert wurden da auch die abenteuerlichsten Namen genannt.

Und das Aufatmen war jedes Mal groß, wenn die Geschichte am Ende gut und gerecht ausging. Überhaupt stimmte an diesem Abend einfach alles. Als besondere Überraschung erhielten die kleinen Zuhörer ein Eis.

Emmi Mähringer begeisterte die Teilnehmer zudem mit Liedchen und Reimen ebenso wie mit Fingerspielen.

Eine rundum gelungene Sache also, die noch gekrönt wurde, als eine kleine Zuhörerin aus Schwabach für die Märchenmaus Felix einen Zwillingsbruder dabei hatte. Es war schon finsterste Nacht, als die Märchentante versprach, im nächsten Jahr wieder zu kommen. red